Примёрз ко льду: в Рышканах спасли лебедя (ВИДЕО)

Примёрз ко льду: в Рышканах спасли лебедя (ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС провели необычную операцию в селе Дуруитоаря Рышканского района. Они спасли лебедя, попавшего в ледяную ловушку.

Очевидцы заметили птицу и позвонили в 112. Лебедь застрял в скованном льдом водоёме на расстоянии 200 метров от берега.

Прибывшие на место специалисты достали птицу из воды и доставили в отделение ГИЧС. После того, как лебедь согрелся, его отпустили на волю.

По данным ведомства, с начала года в Молдове было спасено 39 животных.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md