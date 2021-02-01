Примёрз ко льду: в Рышканах спасли лебедя (ВИДЕО)

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Сотрудники ГИЧС провели необычную операцию в селе Дуруитоаря Рышканского района. Они спасли лебедя, попавшего в ледяную ловушку.

Очевидцы заметили птицу и позвонили в 112. Лебедь застрял в скованном льдом водоёме на расстоянии 200 метров от берега.

Прибывшие на место специалисты достали птицу из воды и доставили в отделение ГИЧС. После того, как лебедь согрелся, его отпустили на волю.

По данным ведомства, с начала года в Молдове было спасено 39 животных.

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