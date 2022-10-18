Примэрии подталкивают к водным конфликтам

0

О том, что сейчас угрожает рыбоводству Молдовы

Наталья Устюгова, info@aif.md

Молдова ежегодно потребляет в пределах 41-42 тыс. тонн рыбы – сюда входит как свежая пресноводная, так и импортируемая морская, консервы. По данным на 2020 год, более 14 тыс. тонн было произведено у нас в стране и потреблено на внутреннем рынке. Последняя цифра в недалёком будущем может значительно сократиться.

Плата ни за что

За годы независимости законодательная база, регламентирующая работу рыбоводческой отрасли, претерпела немало изменений. Как напомнил директор Национальной ассоциации рыбоводов Молдовы Георге Георгиу, в 1995–1996 годах под приватизацию попали и рыбные хозяйства. Не все хотели проходить через эту процедуру и не все её понимали. В 2002-м выяснилось, что приватизация якобы проходила неправильно, то есть под этот процесс попали только гидросооружения, но не озёра и земля под водой, которая приватизации не подлежит. В 2006 году вступил в силу Закон о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве, в котором было чётко сказано, что: «право пользования земельными участками водного фонда и водами для рыбоводства принадлежит исключительно владельцам гидротехнических сооружений соответствующего водного объекта, которые несут ответственность за содержание и укрепление этих сооружений в соответствии с законодательством» (ст.28, п.7). Но чем дальше, тем интересней.

– Сейчас в правительстве в качестве законодательной инициативы представлен законопроект №320, согласно которому земли водного фонда, которые когда-то принадлежали государству, следует передать в ведение местных органов управления, – уточняет Г. Георгиу. – То есть, таким образом помочь примэриям, которым не на что жить. Правда, я не могу понять, как в данном случае будет оформлена аренда земли, – ведь, как известно, рыба на земле не растёт. Но тут есть нюанс. К 2015 году государство продало около 60 государственных озёр за очень большие деньги. Ещё 198 озёр были официально приватизированы (кстати, ранее, в 2007 году, владелец гидросооружений пяти озёр через суд получил в собственность и земли под водой). То есть около 260 водоёмов являются частной собственностью. И если приватизацию 90-х годов можно ещё как-то поставить под сомнение, то купля-продажа водоёмов проходила легально и прозрачно. И теперь, если законопроект пройдёт, их хозяевам придётся платить непонятно за что аренду примэриям, а сумма в некоторых случаях может составить более миллиона леев в год.

Приватизированные предприятия, между прочим, кроме НДС на продукцию и других налогов, ежегодно оплачивают налог на зеркальную площадь озера, который выше, чем обычный земельный, хотя официально земли водного фонда бонитета не имеют. Как тогда собираются высчитывать аренду?

По мнению Георгия Георгиу, если упомянутые поправки будут приняты, часть сильных производств рыбоводческой отрасли может быть закрыта, о чём уже сейчас заявляют некоторые руководители. Правда, как и по какой цене можно продать ныне водоём и гидротехнические сооружения, тем более без учёта земли под ним, опять неясно.

В основе массового сознания лежит постулат, что рыба растёт сама – и потому это очень выгодная отрасль. На самом же деле, это большой риск, потому что результаты очень сильно зависят от климатических условий.

Деструктивный документ

Представленные правительством поправки рассматривались на заседании рыбоводов РМ. На обсуждение были вынесены все аспекты, выявлено огромное количество пробелов и допущенных ошибок.

– Определённые негативные моменты были допущены из-за того, что на этапе разработки документа рабочая группа не обеспечила полное соблюдение действующего законодательства в части процедуры составления проектов, нормативных актов. В результате на данный момент у нас появился законопроект, противоречащий нормам ЕС, которые связаны с национальным законодательством, – считает администратор Ассоциации рыбоводов Унгенского района Михаил Филимон. – В дальнейшем мы намерены обратить внимание всех международных партнёров и соответствующих структур нашего государства на серьёзные нарушения прав собственности, прав правления, учитывая, что законопроект №320 не только ограничивает права собственности, но и деструктивно скажется на рыбоводческой отрасли страны.

От документа пострадают не только руководители рыбоводческих хозяйств, но и около 10 тыс. сельских жителей, которые работают в данной отрасли, – хотя, согласно статистическим данным, зарплата здесь самая низкая в сельском хозяйстве. Выращивание товарной рыбы длится 3–4 года и уберечь её от браконьеров сложно, так как озёра охранять очень не просто. Большая проблема по выявлению болезни рыб, которые также крайне нелегко лечить и т.д. Вылов производится круглый год, в том числе и при отрицательных температурах, что чревато различными заболеваниями у рабочих. Несмотря на сложности, люди держатся за свои места, потому что в селе сложно найти постоянную работу, тем более с предоставлением социального пакета.

Рыбе под хвост

Заведующий лабораторией селекции и воспроизводства объектов аквакультуры Центра по исследованию водных генетических ресурсов «Аквагенресурс» доктор биологии Василий Доманчук обратил внимание, что в Молдове около пяти тысяч прудов и водоёмов, которые делятся на три категории. Это, как правило, примэрийские прудики – мелкие, грязные, заброшенные. Далее – крупные водоёмы, которые находятся в ведении госагентства Apele Moldovei. И третья категория – это предприятия, которые были приватизированы. Почему всех должны грести под одну гребёнку?

– В частных рыбоводческих хозяйствах очищаются не только озёра, но и часть малых рек, для того чтобы в водоёмы поступала вода, – поясняет В. Доманчук. – Естественно, в порядке содержится и прилегающая территория, а также гидротехнические сооружения. Всё это требует затрат. Следует заметить, что наша рыба из пресных вод довольно высокого качества и, по сравнению с привозной, относительно недорогая. На душу населения у нас производится около 5 кг этого ценного продукта. Если упомянутые поправки к закону будут приняты, то всё застопорится. Начнутся суды. Естественно, некоторые трудности возникнут и у нашего агентства, потому что мы тесно сотрудничаем с рыбоводческими предприятиями.

При непосредственном участии учёных разработаны Государственная программа и Стратегия развития рыбного хозяйства до 2030 года, в которой просчитана возможность производства рыбы до 25–30 тыс. тонн в год. Если правительство внесёт упомянутые поправки, то эти документы можно будет отправить рыбе под хвост.

Мнение Тромбицкого

Большой риск

– 35 лет назад рыбоводство в Молдове было процветающей отраслью. Наша страна, несмотря на скромный размер, была на пятом месте среди республик СССР по производству прудовой рыбы. Приватизация рыбоводных хозяйств в 1990-х годах происходила постепенно. Наиболее эффективные рыбхозы перешли в руки профессионалов, однако при этом в их собственность были отданы только гидротехнические сооружения, а земля под водой осталась у местных властей. И за эту землю рыбхозы платят примэриям налог на зеркальную площадь воды водоёма, который несколько выше, чем земельный налог. Следует отметить, что рыбоводство, как и зоотехния, – единственная сельскохозяйственная отрасль, где НДС утверждён на уровне 20%. Во всех других отраслях он ниже.

Для сравнения возьмём ситуацию с прудами, не входившими в рыбхозы. Они принадлежат местным властям, которые сдают их в аренду на несколько лет. Как правило, управляются эти водоёмы неэффективно и дело заканчивается тем, что пруды заиливаются, из них выловлена рыба и нередко не уплачена аренда. Это потенциальная сфера коррупции. Более того, практически абсолютное их большинство – в отличие от тех, кто участвовал в приватизации бывших рыбных государственных хозяйств –полностью уклоняются от уплаты всех налогов.

В основе массового сознания лежит постулат, что рыба растёт сама – и потому это очень выгодная отрасль. На самом же деле, это большой риск, потому что результаты очень сильно зависят от климатических условий года и возможности всё потерять из-за засух, сбросов отравляющих веществ, заморов и т.п. И с каждым годом эти риски только растут. Интересно, что законопроект №320 предусматривает и передачу участков речек в ведение примэрий, что с большой вероятностью приведёт к их полному исчезновению, хотя бы потому что бассейны рек будут разделены на мелкие сегменты, координация между примэриями будет неэффективна, либо будет отсутствовать, притом, что они должны будут управлять той же водой. Так что между примэриями очень вероятны водные конфликты. Считаю, что данный законопроект – следствие некомпетентности авторов и их желания заслужить симпатии местных властей.

Илья Тромбицкий,

руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS,

доктор биологических наук