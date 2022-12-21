Приметы и поверья на 21 декабря: что нельзя делать на Анфису Рукодельницу

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По народному календарю 21 декабря – день Анфисы-рукодельницы, его также называют Анфисин день, Рукодельница, Патапий. Православная церковь вспоминает мученицу Анфису Римскую.

На Руси в этот день девицы начинали заниматься рукоделием: вышивали, шили, ткали. Делать это нужно было в одиночестве. По традиции до свадьбы каждая девушка должна была самостоятельно изготовить себе приданое. При этом вечер нужно обязательно провести в кругу близких, пишет utro.ru.

В день Анфисы-рукодельницы нельзя оставлять начатые дела незаконченными, важно также раздать все долги, иначе дела в новом году не будут складываться. Не следует проявлять жадность и малодушие, злиться на окружающих – всё это вернется в двойном размере. Под запретом беспорядок в доме. В народе верили, что уборка в этот день поможет очистить дом не только от грязи, но и от сглаза. Продолжается Рождественский пост, поэтому нужно отказаться от мяса, молока, яиц и рыбы. Не рекомендуется на Анфисин день принимать ответственных и рискованных решений, а также совершать покупки.

По народным приметам метель 21 декабря – к тёплой осени, снегопад – к дождливому лету, мороз – к снежной и мягкой зиме, небольшие облака – к морозам.

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