Примерно 11 тысяч семей получили более низкую степень энергетической уязвимости, чем та, что им была присвоена первоначально

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В результате проведённых властями проверок примерно 11000 домохозяйств была присвоена более низкая степень энергетической уязвимости, чем первоначальная.

В информационной системе был применён ряд фильтров. В результате были выявлены более 11 тысяч семей с большим историческим потреблением и нулевыми доходами. Их категорию энергетической уязвимости ограничили: претендовать на самые высокие компенсации они не смогут, передаёт ipn.md.

Отмечается, что на дому проверки не проводятся, однако госструктуры обмениваются информацией.

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