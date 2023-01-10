Примерно 11 тысяч семей получили более низкую степень энергетической уязвимости, чем та, что им была присвоена первоначально

Примерно 11 тысяч семей получили более низкую степень энергетической уязвимости, чем та, что им была присвоена первоначально

В результате проведённых властями проверок примерно 11000 домохозяйств была присвоена более низкая степень энергетической уязвимости, чем первоначальная. 

В информационной системе был применён ряд фильтров. В результате были выявлены более 11 тысяч семей с большим историческим потреблением и нулевыми доходами. Их категорию энергетической уязвимости ограничили: претендовать на самые высокие компенсации они не смогут, передаёт ipn.md.

Отмечается, что на дому проверки не проводятся, однако госструктуры обмениваются информацией.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md