“Примем план действий по спасению страны”: в четверг состоится заседание Исполкома ПСРМ

“Примем план действий по спасению страны”: в четверг состоится заседание Исполкома ПСРМ

ПСРМ с обеспокоенностью констатирует ежедневное углубление политического кризиса, который накладывается на резкое ухудшение пандемической ситуации. Об этом говорится в заявлении формирования. Партия социалистов с сожалением отмечает, что глава государства продолжает отвергать диалог, предложенный несколькими парламентскими партиями, по-прежнему отказывается соблюдать Конституцию и выполнять решения Конституционного суда. Такое поведение имеет явные признаки узурпации государственной власти, причем с точки зрения и уголовной, и политической ответственности, констатируют социалисты.  

– Институциональный тупик, вызванный политическим кризисом, который спровоцировала администрация президента; отсутствие функционального правительства, озабоченность некоторых руководителей государства предвыборными интересами – всё это погружает страну в хаос, в котором мы видим всё больше и больше зараженных людей; угрожающе растет смертность, усугубляются экономические и социальные проблемы, и мы рискуем снова оказаться в режиме полного карантина. Всё это вызвано безответственностью некоторых политиков и руководителей государственных институтов, которые отказываются вести диалог и ставить насущные проблемы людей и их безопасность на первое место, – отмечают в ПСРМ. 

Учитывая обострение ситуации в стране и отказ президента идти на диалог, Партия социалистов проведёт в четверг заседание Политического исполкома, где будет определён план действий по спасению страны от политического, эпидемического, социального и экономического хаоса. Они будут обнародованы после заседания.

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