Примары пригородов на встрече с главой муниципия: Основная проблема – нехватка общественного транспорта

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Ион Чебан сегодня провёл заседание с примарами пригородных населенных пунктов, входящих в состав муниципия Кишинев. На встрече речь шла о проектах, реализованных в 2020 году, и приоритетах на текущий год.

– Как и с утверждением муниципального бюджета, для нас важно, чтобы анализ проводился при непосредственном участии жителей пригородных населенных пунктов. На сегодняшнем заседании практически каждый примар говорил о проблеме нехватки или полного отсутствия общественного транспорта, – рассказал Ион Чебан.

Глава столицы также напомнил, что в прошлом году примария Кишинёва выделила из муниципального бюджета около 100 миллионов леев для 18 пригородных населенных пунктов, что является рекордной суммой до настоящего времени. Финансовые средства были распределены по принципу: 70% внес муниципалитет Кишинёва, 30% – местные примэрии.

Отметим, что приоритетными проектами в 2020 году были: ремонт образовательных учреждений, ремонт подъездных дорог, проекты по водоснабжению, канализации и газоснабжению.

– В 2020 году мы в сотрудничестве с S.A. Moldovagaz обеспечили природным газом 622 дома в городе Сынжера. Вместе с Premier Energy нам удалось подключить к электричеству дома в новой части села Добружа, где люди оставались без света 8 лет. Проделано очень много работы, и мы продолжим осуществлять важные проекты, – подчеркнул Ион Чебан.

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