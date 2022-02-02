Примария запустила программу «Гражданский бюджет Кишинёва»

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Примария запустила сегодня муниципальную программу «Гражданский бюджет Кишинёва на 2022 год». Были представлены основные положения Гражданского бюджета, посредством которых граждане могут вносить инициативы по финансированию проектов, представляющих общественный интерес.

Все желающие могут представить проекты местного значения в период с 1 по 28 февраля. Предложенные гражданами инициативы будут разделены на две категории: крупные проекты стоимостью 100-300 тысяч леев и мелкие – стоимостью 50-100 тысяч леев. Впоследствии они должны быть оценены и утверждены комиссией, состоящей из представителей муниципалитета и гражданского общества, после чего они будут представлены на голосование для реализации, передаёт moldpres.md.

Процесс совместного обсуждения бюджета направлен на продвижение инновационных идей граждан, оказывающих благотворное воздействие в среднесрочной и долгосрочной перспективе на жителей столицы. Программа открыта для жителей города, как физических, так и юридических лиц, индивидуально или в командах.

Следует отметить, что важным критерием обеспечения финансирования со стороны муниципия Кишинёв является софинансирование. Оно составит от 1% для физических лиц, а для юридических лиц – 20%.

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