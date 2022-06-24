Примария запустила пилотную программу “Стартап для молодёжи и мигрантов”

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Мигранты и молодые люди из муниципия Кишинёв получат финансовую поддержку от местных властей для открытия и развития бизнеса в рамках пилотной программы “Стартап для молодёжи и мигрантов”.

Как отметил генпримар Ион Чебан, целью программы является стимулирование предпринимательства среди молодёжи и мигрантов в Кишинёве путем содействия развитию бизнеса и поддержки создания рабочих мест.

– Те, кто хочет открыть бизнес, смогут воспользоваться безвозмездной финансовой поддержкой до 200 тысяч леев (10 тысяч евро). В то же время молодые люди, которые владеют бизнесом из кредитных ресурсов, получат компенсацию за проценты, выплаченные за последние 24 месяца, до 100 тысяч леев, – сообщил глава муниципия, пишет moldpres.md.

Бенефициарами проекта станут молодые предприниматели в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие в муниципии и желающие открыть бизнес или владеть компанией, зарегистрированной в столице.

– Финансовый вклад заявителя должен составлять не менее 30% от затрат инвестиционного проекта, – отметил Чебан.

Приоритетными направлениями программы являются предприятия, которые будут осуществлять производственную или сервисную деятельность, направленную на реализацию проектов по передаче технологий и ноу-хау. Это предприятия, ориентированные на развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий, электромеханики, агропродовольственной отрасли и индустрии туризма, лёгкой промышленности, креативной индустрии, здоровья и красоты, профессиональной, научной или технической деятельности, энергоэффективности или сельского хозяйства.

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