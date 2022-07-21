Примария запустила “Информационный бюллетень Кишинёва”

0

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, издание будет средством информирования граждан о реализуемых проектах и деятельности органов местного публичного управления.

– Мы хотим, чтобы у нас был качественное периодическое издание (как у многих других населённых пунктов в стране и за рубежом), которое будет служить мостом для общения с кишинёвцами. В газете мы будем рассказывать как о деятельности примарии, так и о прозрачности процесса принятия решений, – рассказал Чебан.

Стоит отметить, что раньше издавалась газета “Capitala”, которая освещала деятельность муниципалитета. В примарии также была муниципальная радиостанция “Antena C”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.