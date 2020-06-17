Примария запустила 3 системы электронного управления большим объёмом документов

Примария запустила 3 системы электронного управления большим объёмом документов

Для управления большим объёмом документов в примарии муниципия запустили 3 компьютерные системы по следующим направлениям:

  • Управление документами;
  • Управление петициями;
  • Управление человеческими ресурсами.

Об этом сообщил генпримар Ион Чебан. Он также добавил, что подписал сегодня договор о сотрудничестве со Службой информационных технологий и кибербезопасности, которая готова предоставить примарии компьютерные приложения и услуги на лучших условиях.

– Это обеспечит прозрачность рабочих процессов, учёт, контроль за исполнением, хранение и поиск документов в любом электронном формате, включая изображения бумажных документов. Доступ к документам будет возможен и с мобильного телефона, – пояснил Чебан.

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