Примария запускает пилотный телевизионный проект «Кухня межнационального диалога»

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Столичная примария запускает пилотный телевизионный проект с участием представителей этнокультурных объединений местного значения.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, в рамках 10 передач, которые будут транслировать на общественном телеканале “Moldova 1”, будет отражена деятельность этнических групп и представлены национальные блюда проживающих в столице этносов.

– Тема запуска телепроекта обсуждалась на заседании муниципальной комиссии по укреплению отношений сотрудничества с этнокультурными объединениями местного значения. Я рад, что представители этих организаций выразили свою открытость к предложению примарии, – сказал Чебан.

Глава муниципия отметил, что мероприятие проходит в рамках 20-го Этнического фестиваля, который в этом году не проводился из-за пандемии COVID-19.

В Кишинёве зарегистрировано 21 этнокультурное общественное объединение местного значения. Ежегодно из муниципального бюджета выделяются средства для поддержки этих организаций.

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