Примария запускает конкурс на разработку концепции модернизации двух скверов в столице

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Примария Кишинева запускает открытый конкурс на разработку концепции модернизации сквера на бульваре Штефана чел Маре (перед зданием Kentford Business Center), а также сквера им. Николая Гоголя возле Дворца Республики.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, реконструкция сквера им. Николая Гоголя в историческом центре столицы предусматривает обновление тротуаров и зеленых насаждений в периметре улиц Букурешть – Мария Чеботарь – Алексей Щусев – Николай Йорга. В связи с этим градоначальник подписал распоряжение.

– Авторы должны учитывать градостроительную документацию города, действующие нормы, а также Руководство по дизайну улиц Кишинева. Идея каждого жителя столицы имеет значение, – сказал Ион Чебан.

Крайний срок подачи предложений – 4 февраля 2021 г., победители конкурса будут объявлены 5 февраля. Авторы лучших проектов будут награждены: 10 тыс. леев – первое место, 7 тыс. леев – второе место и 3 тыс. леев – третье место.

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