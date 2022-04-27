Примария закупит 29 новых единиц спецтехники для мунпредприятия “Exdrupo”

Примария закупит 29 новых единиц спецтехники для мунпредприятия “Exdrupo”

Столичная примария продолжает обновлять парк муниципального предприятия “Exdrupo”. Так, по словам Иона Чебана, сегодня начинается процедура закупки партии специализированного оборудования и техники для МП “Exdrupo” на сумму около 40 млн леев.

– Предприятие осуществляет работы по ремонту и содержанию дорожной инфраструктуры в Кишинёве, при этом 70% техники и оборудования находится в неудовлетворительном состоянии, сроки их эксплуатации значительно превышены. Более того, в прошлом году были списаны 15% изношенного оборудования, а содержание и эксплуатация устаревшей, но ещё работоспособной техники значительно увеличивает расходы компании. В 2021 году было закуплено некоторое количество спецтехники и оборудования на сумму 13 млн леев, но это не покрывает потребности предприятия, – отметил градоначальник.

Ион Чебан рассказал, что планируется закупка 29 новых единиц техники, среди которых 2 экскаватора-погрузчика, 2 фронтальных погрузчика, 4 трактора, 4 многофункциональных самосвала и прочее оборудование.

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