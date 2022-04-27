Примария закупит 29 новых единиц спецтехники для мунпредприятия “Exdrupo”

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Столичная примария продолжает обновлять парк муниципального предприятия “Exdrupo”. Так, по словам Иона Чебана, сегодня начинается процедура закупки партии специализированного оборудования и техники для МП “Exdrupo” на сумму около 40 млн леев.

– Предприятие осуществляет работы по ремонту и содержанию дорожной инфраструктуры в Кишинёве, при этом 70% техники и оборудования находится в неудовлетворительном состоянии, сроки их эксплуатации значительно превышены. Более того, в прошлом году были списаны 15% изношенного оборудования, а содержание и эксплуатация устаревшей, но ещё работоспособной техники значительно увеличивает расходы компании. В 2021 году было закуплено некоторое количество спецтехники и оборудования на сумму 13 млн леев, но это не покрывает потребности предприятия, – отметил градоначальник.

Ион Чебан рассказал, что планируется закупка 29 новых единиц техники, среди которых 2 экскаватора-погрузчика, 2 фронтальных погрузчика, 4 трактора, 4 многофункциональных самосвала и прочее оборудование.

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