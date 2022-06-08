Примария закупит 25 устройств для оксигенации воды в озере “Валя Морилор”

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Примария муниципия Кишинёв закупит 25 устройств для насыщения воды растворённым кислородом (оксигенации) в озере “Валя Морилор”, чтобы обеспечить комфортные условия обитания в воде рыбы.

По данным ведомства, с начала лета ежедневно отмечаются случаи гибели рыбы из-за дефицита кислорода в водоёме. В настоящее время ранее установленные 16 аппаратов обеспечивают процесс оксигенации только 30% общей площади озера, передаёт moldpres.md.

Примария столицы объявила тендер для участия в конкурсе на закупку аппаратов. На их приобретение выделено 2,5 миллиона леев.

Стоит отметить, что в настоящее время сотрудники муниципальных служб ежедневно собирают около 30 кг мёртвой рыбы. До установки устройств для насыщения воды кислородом этот показатель достигал 200 кг в день.

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