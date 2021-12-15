Примария выставляет на общественные консультации Концепцию цифровой трансформации Кишинёва-2030

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Концепция цифровой трансформации Кишинёва-2030 – это документ, который чётко указывает конечную цель данного проекта и реальные выгоды, которые получат граждане. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан.

Он отметил, что примария стремится к тому, чтобы Кишинёв предоставлял своим жителям устойчивое развитие, высокое качество жизни и наилучший предпринимательский климат с помощью интеллектуальных и инновационных решений.

Структура цифровой трансформации была разработана для описания цели и сферы применения программы. Это относится к основным инициативам, которые необходимо внедрить для достижения ожидаемых результатов. Здесь также описаны наиболее важные проекты, в которых информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) будут играть значительную роль, чтобы придать ценность и уделить особое внимание основным социальным сферам.

Эти инициативы в конечном итоге направлены на улучшение условий для жителей и компаний Кишинёва. Кроме того, в видении выделены основные элементы и действия, необходимые для поддержки реализации инициатив. К ним относятся управление, инфраструктура ИКТ, бюджетирование и нормативно-правовая база, и они столь же важны, как и фактические инициативы по реализации планов для умного города, – рассказал градоначальник.

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