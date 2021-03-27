Примария выиграла дело о взыскании с АО “Moldtelecom” 3,5 млн леев

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Примария Кишинёва выиграла гражданское дело касательно взыскания со счёта АО “Moldtelecom” 3,5 млн леев за пользование помещением по адресу Московский проспект, 16 А, в секторе Рышкановка.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, суд также постановил расторгнуть договор аренды с освобождением помещений, расположенных по соответствующему адресу.

– Решение не подлежит пересмотру и должно быть исполнено. Таким образом, в муниципальный бюджет поступит 3,5 миллиона леев, которые пойдут на развитие столицы, – отметил Ион Чебан.

Градоначальник уточнил, что судебный процесс длился 3 года. На протяжении всего процесса АО “Moldtelecom” отказывалось удовлетворить запросы и просило отклонить иск, поданный примарией Кишинёва. 24 марта текущего года Высшая судебная палата вынесла окончательное решение в пользу муниципалитета.

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