Примария выделит 130 млн леев на ремонт 98 учебных заведений столицы

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Власти муниципия Кишинёв планируют в этом году провести капитальный ремонт 98 учебных заведений.

Главное управление образования, молодёжи и спорта запланировало на эти цели около 130 млн леев, пишет moldpres.md. План включает: капитальный ремонт в 88 детских садах на сумму 25,9 млн леев; открытие трёх новых детских садов – 23,5 млн леев; расширение за счёт капитального ремонта зданий в семи школах – 34,7 млн ​​леев.

На ремонт и открытие 26 новых групп в дошкольных учреждениях выделено 11,3 млн леев, а на оснащение техникой, мебелью, инвентарём и оборудованием 14 детсадов предусмотрено 3,6 млн леев. На ремонтно-отделочные работы 10 общеобразовательных учреждений выделено 30,4 млн леев.

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