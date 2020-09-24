Примария выделила более 2 млн леев на снабжение столичных детсадов питьевой водой

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На приобретение и поставку питьевой воды детям в дошкольные учреждения Кишинёва было выделено 2 164,2 тыс. леев. Соответствующее распоряжение было подписано генпримаром муниципия Ионом Чебаном.

Он отметил, что техническое задание по закупке питьевой воды разработано и уже опубликовано на платформе MTender всеми управлениями образования, молодёжи и спорта в секторах.

Вся процедура может занять около 15 дней. В случае отсутствия жалоб, питьевая вода будет доставлена в дошкольные учреждения ​​по секторам в начале октября. Вода будет доставляться в бутылках каждой группе отдельно.

Наши дети заслуживают самых лучших условий и лучшего питания. У них должно быть всё необходимое для здорового развития! – подчеркнул Чебан.

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