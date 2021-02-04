Примария вернула в свою собственность несколько помещений

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В результате обсуждений с ответственными лицами Агентства государственных услуг было решено вернуть во владение муниципия Кишинёв помещения, расположенные по улице Штефана Няги, 19.

Об этом объявил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, речь идёт о детском саде, который не работает с 2003 года, и был сдан в аренду компании CRIS Registru.

Тем самым мы поспособствуем обеспечению мест для детей в секторе Буюканы, откуда поступает наибольшее количество заявок, – заметил градоначальник.

Кроме того, спустя 11 лет были найдены решения для возвращения всех помещений под управление примарии.

Проблемы можно решить не только обсуждением, но и настойчивостью. Этим мы и займёмся дальше, – уточнил Чебан.

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