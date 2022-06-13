Примария сократила на летний период количество троллейбусов, курсирующих в столице

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Директор Управления электротранспорта Кишинёва Дорин Чёрный сообщил, что с июня количество троллейбусов, курсирующих в столице, сократилось примерно на 8%.

– В настоящее время на линии ежедневно выходят 305 троллейбусов, что на 25 единиц меньше, чем в осенне-весенний период. Решение было принято в связи со снижением пассажиропотока в летний период. Время ожидания на остановках изменилось несущественно, так как уменьшился и транспортный поток, — уточнил Чёрный.

По словам руководства предприятия, в этот период сотрудники учреждения проводят ремонт транспортных единиц. В настоящее время в парке Управления электротранспорта числятся 430 троллейбусов, из которых 330 ежедневно выходят на линии. Кондиционерами оборудовано более 100 троллейбусов, что составляет около 30%, передает moldpres.md.

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