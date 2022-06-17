Примария развивает сотрудничество с ЮНИСЕФ в Молдове в сфере образования и социальной защиты детей и семей

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл рабочее заседание с представителями ЮНИСЕФ в Молдове.

Стороны обсудили программы, реализуемые совместно с примарией Кишинёва, и действия, которые необходимо осуществить в муниципии.

– Партнёрство между примарией и ЮНИСЕФ в Молдове за последние 3 года укрепилось. Мы рады иметь в качестве партнёра такого сильного игрока, который оказывает нам поддержку, – отметил градоначальник.

Так, недавно администрация Кишинёва подписала ряд документов с ЮНИСЕФ в Молдове, среди которых – Меморандум о взаимопонимании между примарией Кишинёва, ЮНИСЕФ в Молдове и Альянсом НПО, действующих в сфере социальной защиты детей и семей, с целью реализации Муниципальной стратегии защиты прав ребёнка 2020-2024/2025.

– ЮНИСЕФ в Молдове предоставил нам техническую помощь для реализации программ, направленных на укрепление системы защиты детей, системы здравоохранения и образования, раннего развития и сегмента подростков и молодёжи, – уточнил Чебан.

Также 11 ноября 2020 г. примария Кишинёва, ЮНИСЕФ в Молдове и Î.C.S „Premier Energy Distribution” S. A. подписали Меморандум о взаимопонимании по запуску непрерывной информационной кампании для детей и взрослых о правильном поведении в отношении электроустановок.

Помимо этого, при поддержке ЮНИСЕФ в Молдове произведена функциональная оценка Главного управления по защите прав ребёнка и Главного управления образования, молодёжи и спорта. Соответственно, в результате была проведена реорганизация этих управлений с целью повышения эффективности их работы.

Также ЮНИСЕФ в Молдове оказал безвозмездную поддержку по улучшению условий обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях: совместно с Посольством КНР и Министерством образования, культуры и исследований он передал в дар 126 учебным заведениям города 678 компьютеров на общую сумму 4,17 млн леев. Ещё одно пожертвование в виде компьютерной техники для учебных заведений Кишинёва поступило от ЮНИСЕФ в Молдове совместно со Специальным правительственным управлением по вопросам образования провинции Чеджу в Республике Корея и Министерством образования, культуры и исследований.

В целях управления кризисом беженцев в Кишинёве ЮНИСЕФ в Молдове оказал финансовую поддержку для запуска инициативы по поддержке и привлечению подростков и молодых беженцев в Кишинёве, разработанной Информационно-ресурсным центром Pro Bono в партнёрстве с примарией и Муниципальным молодёжным центром Кишинёва. Программа направлена на оказание поддержки и вовлечение около 2000 подростков и молодых беженцев в программы столичных молодёжных центров.

Также при поддержке ЮНИСЕФ сеть молодёжных центров расширяется ещё на 2 сектора столицы.

На данный момент в работе находится проект решения об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Муниципальным советом Кишинёва, Главным управлением по защите прав ребёнка, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) о финансировании и реализации проекта «Предоставление технической и финансовой поддержки для консолидации систем социальных служб и защиты детей в Кишинёве».

Документ обеспечивает правовую основу для проектов технической помощи, предоставленных ЮНИСЕФ в Молдове, для укрепления системы защиты детей, здравоохранения, образования, раннего развития, а также подросткового и молодёжного сегмента в столице.

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