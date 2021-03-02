Примария разработала Стратегию развития инфраструктуры для альтернативного транспорта в Кишинёве

0

Увеличение числа горожан, предпочитающих передвигаться по городу на альтернативном транспорте, обострило потребность в создании комфортной инфраструктуры. Как отметил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, именно это послужило поводом для разработки и принятия Стратегии развития инфраструктуры для альтернативного транспорта, которая была вынесена на обсуждение.

– Целью проекта является устойчивое развитие Кишинёва за счет улучшения городской мобильности, экологической ситуации и здоровья населения путем интеграции велосипедов и другого альтернативного транспорта в общую систему городской транспортной инфраструктуры в качестве полноправного вида транспорта, – рассказал Чебан.

По его словам, процесс подготовки этого проекта был общественным. В него были вовлечены активисты, велосипедисты и будущие пользователи велосипедной инфраструктуры.

– Основными результатами, ожидаемыми после реализации Стратегии, являются создание сети маршрутов альтернативного транспорта общей протяженностью 200 км, которая соединит все сектора Кишинёва, изменение отношения жителей к альтернативному транспорту, а также увеличение его доли в общем количестве суточных перемещений всех видов транспорта до 1%, – отметил генпримар.

Помимо этого, Стратегия предполагает увеличение количества велопарковок возле государственных учреждений, учебных заведений и центров досуга.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.