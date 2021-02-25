Примария разработала план поддержки ветеранов войны

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Примария муниципия Кишинёв разработала план действий “Память. Честь. Уважение”, направленный на повешение уровня социальной защиты и соблюдение прав ветеранов войны.

Документ предусматривает обеспечение непрерывности процесса улучшения социальной политики государства в отношении ветеранов войны, а также поддержание конструктивного диалога с этой категорией граждан. Согласно плану, примария Кишинёва оценит институциональные обязанности, установленные в соответствии с законодательством, которые гарантируют права и социальную защиту ветеранов войны, а также определит меры по их реализации, передаёт moldpres.md.

План также направлен на: содействие переименованию некоторых улиц Кишинёва и учебных заведений в память о тех, кто пал при защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, а также тех, кто пал в боях в Афганистане, уроженцев муниципалитета, награжденных боевыми наградами; организацию и проведение встреч между представителями публичной администрации и ветеранами войны, членами семей погибших в боевых действиях с целью выявления и решения стоящих перед ними проблем; налаживание и укрепление сотрудничества между публичной администрацией и муниципальными организациями ветеранов, а также ежегодное проведение образовательно-патриотического конкурса «Кубок Героев» с участием ветеранов войны и студентов довузовских учебных заведений.

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