Примария разработала местную антикоррупционную стратегию на 2021-2025 гг.

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Проект плана борьбы с коррупцией был разработан примарией Кишинёва при поддержке экспертов, нанятых ПРООН.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, документ был представлен сегодня, после чего он будет опубликован, вынесен на общественное обсуждение и представлен на утверждение в Муниципальный совет Кишинёва.

Примария стремится стать самым прозрачным органом местного публичного управления посредством своей деятельности и обязательств, принятых в интересах граждан. Местная антикоррупционная стратегия будет направлена на создание атмосферы неподкупности, прозрачности и сопротивления коррупционным рискам государственных должностных лиц в органах местного публичного управления и местных народных избранников, что является стратегической сферой для примарии Кишинёва, – отметил Ион Чебан.

По словам генпримара, местное публичное управление является очень важным сектором, поскольку ожидания граждан в отношении тех, кто работает на госслужбе, тесно связаны с уровнем доверия к государственной системе, оптимальным функционированием институтов в соответствии с потребностями общества. Коррупция подрывает устойчивость государственных бюджетов и сокращает государственные средства для инвестиций.

Местный Стратегический план борьбы с коррупцией будет включать: а) описание ситуации и определение проблем, требующих участия генерального примара, а также подразделений примарии Кишинёва с применением соответствующей политики; б) необходимые меры для достижения ожидаемых целей и результатов; в) общие и частные цели и этапы реализации, – отметил Чебан.

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