Примария Кишинёва разработает план действий по защите населения от жары

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Главное управление социальной помощи и здравоохранения совместно с претурами Кишинёва подготовит на этой неделе план действий по защите населения в условиях аномальной жары.

Об этом сегодня на онлайн-заседании глав муниципальных служб распорядился генпримар муниципия Ион Чебан, пишет moldpres.md.

Синоптики прогнозируют жаркую погоду. Прошу разработать план мероприятий по защите жителей муниципия от зноя. Необходимо установить палатки, где граждане смогут спрятаться от жары, выпить воды и измерить давление. Они особенно необходимы в местах массового скопления людей, – пояснил Чебан.

Все мероприятия будут согласованы с кишинёвским подразделением ГИЧС.

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