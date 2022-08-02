Примария разработает муниципальную программу оказания медико-социальных услуг

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Примария Кишинёва разработает муниципальную программу оказания гражданам медико-социальных услуг.

– Проект ориентирован на социально незащищённые слои населения, в основу будет положена продвигаемая Всемирной организацией здравоохранения концепция медико-социальной помощи, – уточнил начальник Главного управления медицинской помощи Борис Гылкэ.

Инициатива будет осуществляться через территориальные медицинские ассоциации совместно с территориальными подразделениями социальной помощи Кишинёва, пишет pn.md.

Вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич заявила, что среди основных поставленных задач – картографирование всех предоставляемых бенефициарам медицинских и социальных услуг.

– Впоследствии это станет составной частью более широкой программы поддержки населения. Мы будем развивать ряд услуг, что окажет благотворное влияние на жителей Кишинёва. Это и санитарно-просветительская работа, и социальная поддержка различных категорий населения, – отметила вице-примар.

Муниципальная программа предоставления медико-социальных услуг, предназначенных для социально-уязвимых слоёв населения, будет запущена к концу года после утверждения муниципальным советом.

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