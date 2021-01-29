Примария работает над очисткой тротуаров и дорог. Граждан просят быть внимательными (ФОТО)

Примария работает над очисткой тротуаров и дорог. Граждан просят быть внимательными (ФОТО)

Специализированные муниципальные службы бесперебойно занимаются очисткой от снега и льда и посыпкой противогололёдным материалом тротуаров, дорог, остановок общественного транспорта и внутридворовых территорий.

Так, в работах, в том числе на въездах в город и в пригородные населённые пункты, задействованы 415 рабочих и 35 единиц спецтехники. Помимо эього, “Ассоциация зелёного хозяйства” приводит в порядок парки, скверы и аллеи.

Генпримар Ион Чебан отметил, что общественный транспорт Кишинёва ходит без перебоев.

Знаем, что ещё есть обледенелые участки во дворах и на тротуарах. Будьте осторожны, водители и пешеходы! – призвал градоначальник.

Ранее генпримар заявил, что все муниципальные службы под его личным контролем следят за ситуацией в городе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md