Примария работает над очисткой тротуаров и дорог. Граждан просят быть внимательными (ФОТО)

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Специализированные муниципальные службы бесперебойно занимаются очисткой от снега и льда и посыпкой противогололёдным материалом тротуаров, дорог, остановок общественного транспорта и внутридворовых территорий.

Так, в работах, в том числе на въездах в город и в пригородные населённые пункты, задействованы 415 рабочих и 35 единиц спецтехники. Помимо эього, “Ассоциация зелёного хозяйства” приводит в порядок парки, скверы и аллеи.

Генпримар Ион Чебан отметил, что общественный транспорт Кишинёва ходит без перебоев.

Знаем, что ещё есть обледенелые участки во дворах и на тротуарах. Будьте осторожны, водители и пешеходы! – призвал градоначальник.

Ранее генпримар заявил, что все муниципальные службы под его личным контролем следят за ситуацией в городе.

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