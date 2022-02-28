Примария просит пополнить запасы лекарств в муниципальных больницах

Примария просит пополнить запасы лекарств в муниципальных больницах

Запасов лекарств в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципия хватит только на месяц. В связи с этим глава Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ на сегодняшнем заседании примарии призвал центральные власти срочно закупить медикаменты. 

Гылкэ уточнил, что большая часть поставок лекарств осуществляется через Одесский порт, и что возможное ухудшение ситуации в Одесской области Украины может поставить под угрозу поставки лекарств по этому маршруту, передает moldpres.md.

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