Примария призывает столичных автомобилистов не парковаться у мусорных контейнеров

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Примария муниципия Кишинёв в очередной раз призывает автовладельцев не парковать машины у мусорных контейнеров, так как они создают препятствия в процессе сбора мусора.

– Из-за припаркованных в неположенных местах автомобилей спецмашины не могут вывозить мусор в соответствии с графиком, поэтому существует риск, что контейнеры останутся заполненными. Безответственность некоторых граждан причиняет неудобства другим жильцам, а также создаёт дополнительные расходы МП “Autosalubritate”, потому что сборщикам мусора приходится несколько раз выезжать по одному и тому же адресу, – говорится в сообщении примарии.

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