Примария приобрела современный тягач для Управления электротранспорта

Примария приобрела современный тягач для Управления электротранспорта

Он относится к типу DAF FAR XF 105.460 и предназначен для буксировки транспортных единиц, сломавшихся или попавших в ДТП на маршруте.

Новый автомобиль оснащён якорными и тяговыми цепями, пультом, двумя лебёдками, компрессором сжатого воздуха, инвертором, ящиками для хранения и др. Также в нём есть системы ABS (Anti-lock braking system), EBS (Emergency Broadcast System) и ESP (Electronic Stability Program).

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