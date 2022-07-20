Примария приобрела современный тягач для Управления электротранспорта

0

Он относится к типу DAF FAR XF 105.460 и предназначен для буксировки транспортных единиц, сломавшихся или попавших в ДТП на маршруте.



Новый автомобиль оснащён якорными и тяговыми цепями, пультом, двумя лебёдками, компрессором сжатого воздуха, инвертором, ящиками для хранения и др. Также в нём есть системы ABS (Anti-lock braking system), EBS (Emergency Broadcast System) и ESP (Electronic Stability Program).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.