Столичные власти предупреждают: выходить на лёд опасно!

0

Примария Кишинёва настоятельно рекомендует гражданам не выходить на лёд, потому что он слишком тонкий. Родителей просят внимательно следить за детьми, а любителей рыбалки – не рисковать жизнью.

Стоит отметить, что сегодня в Кишинёве значительно потеплело. Столбики термометров показывают в течение дня от -2 до +1 градуса. При такой температуре лёд, который ещё даже не окреп, начинает таять. А с завтрашнего дня днём в столице будет выше 0.

Примар Кишинёва Ион Чебан также попросил жителей столицы быть осторожными на водоёмах.

– Призываю всех кишиневцев не кататься на коньках и не рыбачить на озёрах и прудах столицы. Также, пожалуйста, следите за детьми, – написал он в соцсети.

Стоит отметить, что в Кишинёве насчитывается 16 водоёмов, на которых расположены 7 спасательных станций и 3 спасательных поста.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.