Примария поможет погорельцам, оставшимся без крыши над головой в результате вчерашнего пожара

Примария поможет погорельцам, оставшимся без крыши над головой в результате вчерашнего пожара

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан посетил сегодня сгоревшую мансарду на Буюканах. Градоначальник назвал увиденное издевательством над людьми: тонкие стены, маленькие комнаты, узкие коридоры и легковоспламеняющиеся материалы, использованные при строительстве.

Чебан напомнил, что в течение своего мандата не разрешил строительство ни одной новой мансарды. Все попытки и просьбы пресекались на корню.

– Экспертам предстоит оценить ущерб, чтобы мы как можно быстрее помогли пострадавшим. Людям, которые нуждались в размещении, предоставлены места в общежитиях, – сообщил генпримар.

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