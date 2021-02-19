Примария получит 34,5 млн леев в результате проведения земельного аукциона

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Сегодня состоялся первый в этом году земельный аукцион “с молотка” по купле-продаже земли в Кишинёве.

Было выставлено 15 земельных участков площадью от 0,01 га до 0,29 га различного назначения, их начальная цена составила от 150 тысяч леев до 4 миллионов леев. По 4 выставленным лотам не было зарегистрировано участников, а последние 2 были определены путём прямых переговоров, поскольку был зарегистрирован только один участник.

Самый дорогой участок, проданный на аукционе, стоил 15 миллионов леев при начальной цене в 4 миллиона леев. Его площадь составляет 0,2915 га, он предназначен для строительства многоквартирного дома.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан выразил удовлетворение тем, что продажа земли больше не ведется скрытно, “под столом”.

Примария за годы потеряла тысячи акров земли. Вопрос – куда раньше уходили деньги? Речь о миллиардах леев, по оценкам экспертов, как в стране, так и за рубежом. Это деньги, которые можно было бы направить на ремонт дорог, развитие городской инфраструктуры, строительство школ и детских садов. Хуже всего то, что за это до сих пор никто не ответил согласно закону, – отметил градоначальник.

В 2020 году муниципалитет продал на земельном аукционе 15 земельных участков на застроенной территории муниципалитета на общую сумму 43,41 млн леев.

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