Примария: Перехода на онлайн-обучение не будет при условии соблюдения мер борьбы с COVID-19

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Примария Кишинева сообщает, что общеобразовательные учреждения столицы продолжат работу по моделям (I-VII), выбранным в начале учебного года. При этом граждан настоятельно просят соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать возврата к дистанционному обучению.

Вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич сообщила, что в настоящее время в столице продолжают работать 150 учреждений начального и среднего образования. При этом более 70% от общего числа учащихся ежедневно посещают уроки.

– Мы настаиваем, чтобы образовательный процесс продолжался в соответствии с моделью, выбранной руководителями школ в начале учебного года. Согласно инструкции, во избежание вспышек COVID-19, а также в целях безопасности детей на самоизоляцию будут выходить только классы/группы, в которых зарегистрированы случаи коронавируса. Если число заболевших среди учителей или учащихся велико и невозможно организовать учебный процесс в школе, тогда следует перейти на модель VI (дистанционное обучение). В настоящее время только две из 150 школ столицы работают удалённо, – отметила Кутасевич.

Следует отметить, что по состоянию на 2 декабря в Кишинёве у 180 (0,19%) из 92 772 учащихся был подтверждён коронавирус. При этом 2 555 детей находятся на самоизоляции или карантине. На сегодняшний день 2703 ученика из 169 классов учатся дистанционно. COVID-19 был подтверждён и у 149 преподавателей и 28 сотрудников учебных заведений.

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