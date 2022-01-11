Примария отремонтирует подземный переход на бульваре Дачия

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Примария Кишинёва восстановит подземный переход на пересечении бульваров Траян, Дачия и Дечебал в секторе Ботаника. Для этого будут выделены деньги из муниципального бюджета.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан на открытии отремонтированных трёх подземных переходов в столице. Речь идёт об объектах, расположенных на Хынчештском шоссе.

Одна партия взяла на себя обязательство отремонтировать этот переход. Прошло два года и дело не сдвинулось. Мы отправляли письма и запросы, но, к сожалению, ничего не произошло. Поэтому мы приняли решение восстановить этот подземный переход, ведь это наша обязанность, – подчеркнул Чебан.

На сегодняшний день 12 подземных переходов в столице уже восстановлены или находятся на стадии завершения.

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