Примария отчиталась о подготовке дорог к зимним условиям

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что движение по улицам города осуществляется в зимних условиях, а общественный транспорт курсирует по всем выделенным линиям без отклонений от графика.

Коммунальные службы, отвечающие за содержание дорог и дворов многоквартирных домов, ежедневно рассыпают противогололедные материалы на проезжей части и пешеходных дорожках. Так, работники муниципального предприятия “Exdrupo” сегодня разбросали 12,1 кубометра противогололёдного материала и 25 тонн соли на дорожных артериях столицы и на подъездных путях к окраинам. На тротуары было израсходовано 3,5 т материала, пишет moldpres.md.

Муниципальные власти призывают граждан проявлять осторожность при переходе улиц зимой, а экономических агентов – бороться с обледенением на прилегающих к их участкам территориям. Автомобилистов также просят не парковаться на обочинах дорог и тротуарах, чтобы избежать заторов и позволить снегоуборочной технике беспрепятственно работать.

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