Примария окажет помощь к Пасхе более чем 33 тысячам жителей столицы

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что речь идёт об определённых категориях горожан, в основном это социально незащищённые люди.

Так, финансовую помощь в размере 500 леев получат 1 537 одиноких пожилых людей, пользующихся услугами службы социального обеспечения на дому, 909 человек с нарушениями слуха (члены кишинёвского территориального отделения Ассоциации глухих в Республике Молдова), 820 человек с нарушениями зрения (члены кишинёвской территориальной организации АО «Ассоциация незрячих Молдовы»).

Также единовременная материальная помощь в размере 1 000 леев будет впервые в этом году предоставлена 110 артистам, деятелям культуры, находящимся в группе риска, 31 профессиональному помощнику из Главного управления по защите прав ребёнка, а также 285 сотрудникам системы образования.

Кроме того, со следующей недели пожилые люди с самыми низкими пенсиями, около 30 тысяч человек, получат помощь в размере 100 леев каждому для приготовления праздничного стола. В настоящее время муниципальные власти совместно с Национальной кассой социального страхования работают над составлением списков получателей указанной помощи, – рассказал Ион Чебан.

Таким образом, общая сумма материальной помощи от примарии Кишинёва к пасхальным праздникам составит более 5,3 миллионов леев.

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