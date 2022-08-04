Примария окажет единовременную финпомощь некоторым категориям граждан

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Муниципальная комиссия по установлению и предоставлению материальной помощи поддержала инициативу генерального примара муниципия Иона Чебана о предоставлении по 1000 леев 32 профессиональным ассистентам родителей из Управления по защите прав детей.

Об этом градоначальник сообщил посредством своей страницы в соцсети.

Эти специалисты ухаживают за детьми в приёмных семьях 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но, согласно законодательству, им платят только за 5 рабочих дней, т.е., за 40 часов, – отметил Чебан.

Также он сообщил, что троим детям, временно оставшимся без попечения родителей и помещённым в Профессиональную службу родительской помощи, будет оказана финансовая помощь в размере 5000 леев для их подготовки к новому учебному году.

Помимо этого, пять человек из малообеспеченных столичных семей, которые страдают от тяжёлых заболеваний, получат материальную помощь в размере 95 тысяч леев для покрытия расходов на дорогостоящее хирургическое лечение.

Примария также предоставит единовременную помощь в размере 500 леев для 76 активных доноров крови, которые являются членами Ассоциации доноров Республики Молдова.

В общей сложности, из муниципального бюджета было выделено 180 тысяч леев для реализации указанных программ и поддержки 116 социально уязвимых лиц и семей.

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