Примария оценит состояние подведомственных учебных заведений

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Главное управление образования, молодёжи и спорта проведёт оценку состояния зданий подведомственных примарии учебных заведений. Об этом на сегодняшнем заседании МСК сообщила заместитель примара Анжела Кутасевич.

По её словам, пишет moldpres.md, эксперты ведомства разрабатывают карту, на которой будет указана степень аварийности зданий, в которых находятся муниципальные образовательные учреждения. Для более рационального управления карта также будет содержать количество учащихся в школах – в зависимости от этого будет определяться степень заполненности учебного заведения.

– Данная карта позволит лучше распределять финансовые ресурсы на ремонтные работы в муниципальных образовательных учреждениях, – уточнила Кутасевич.

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