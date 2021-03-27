Примария объявила конкурс на разработку логотипа столицы “Кишинев 585”

Примария объявила конкурс на разработку логотипа столицы “Кишинев 585”

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, конкурс организован в связи с 585-й годовщиной со дня первого документального упоминания Кишинёва и является публичным.

– При разработке логотипа должны быть учтены история, культура, жизнь Кишинёва сегодня и в прошлом. Призываем всех желающих принять участие и предложить самые креативные и новаторские идеи, – отметил Чебан.

Для участия в конкурсе заинтересованным лицам необходимо предоставить работу с концепцией логотипа и копию документа, удостоверяющего личность автора.

Крайний срок подачи материалов – 13 апреля 2021 года. Работы необходимо присылать на адрес электронной почты: turism.dgect@cmc.md с пометкой: логотип столицы «Кишинев 585».

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