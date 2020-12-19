Примария намерена инвестировать 25 миллионов леев в сектор Ботаника в следующем году

0

Вчера началось обсуждение в секторах проектов, планируемых к реализации и включённых в бюджет муниципия Кишинёв на 2021 год. Первая встреча состоялась на Ботанике.

Как отметил генеральный примар муниципия Ион Чебан, поскольку Ботаника – это один из крупнейших секторов столицы, то и проекты к внедрению предлагаются соразмерные. Сумма средств для реализации проектов, в случае утверждения бюджета, составит 25 миллионов леев.

Так, в следующем году планируются ремонт тротуаров на бул. Дачия, модернизация освещения и расстановка городской мебели, асфальтирование бул. Куза-Водэ, бул. Дачия, улицы Гренобля, пер. Львов 4, ул. Пандурилор и других улиц, капитальная реконструкция тротуаров на ул. Буребиста, ремонт надписи “Кишинёв” на въезде в город.

Будут реабилитированы и модернизированы сквер “Сармизеджетуза”, сквер у жилого дома на ул. Валя Кручий, 24, сквер Мунчешть/Пандурилор/Каушень, сквер “Святой Думитру”, парк “Долина роз” (III этап реконструкции). Также в инвестиционной программе есть тротуары, дома, светофоры, освещение и многое другое, – рассказал Чебан.

Напомним, ранее градоначальник обсудил с примарами пригородов проекты, которые будут финансироваться из муниципального бюджета на 2021 год.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.