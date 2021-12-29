Примария наградила лучших спортсменов и тренеров 2021 года

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Чтобы поддержать и стимулировать спортсменов и тренеров, которые прославляют Кишинёв и Республику Молдова, генеральный примар муниципия Ион Чебан вручил им сегодня дипломы и денежные премии.

По словам градоначальника, столичные спортсмены хорошо выступают на самых престижных национальных и международных соревнованиях.

Столица вносит значительный вклад в подготовку спортсменов, предоставляя им возможность участвовать в различных сборах и официальных соревнованиях. В следующем году бюджет на проекты в области спорта, культуры и образования будет увеличен втрое, – заявил Чебан.

Генпримар также добавил, что со следующего года и спортсмены, и их тренеры получат по 50 000 леев в качестве премий за достижения.

В десятку лучших спортсменов культурно-спортивной программы «Гала звёзд спорта-2021» вошли: Тарновский Сергей, Рынгач Ирина, Чобану Виктор, Леорда Юлия, Робу Марин, Оларашу Мария и Кочу Даниэла, Тарновский Олег, Никита Анастасия, Мардаре Андриан, Виеру Денис.

Также были награждены тренеры: Журавски Николае, Киперь Андрей, Кукул Михаил, Киперь Петру, Крецу Серджиу, Ренейский Виктор, Козак Виктор, Кырлан Тудор, Лунгу Валериу.

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