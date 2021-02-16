Примария Кишинёва запустит сайт и онлайн-опрос для жителей пригородов

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Сайт suburbii.chisinau.md станет официальным средством информирования жителей пригородов, где будут представлены проекты, предложенные примарами или членами местных советов этих населенных пунктов, а также проекты муниципалитета, которые будут обсуждаться местными жителями.

По словам примара Кишинёва Иона Чебана, сайт станет официальным средством информирования жителей о проектах, разработанных муниципалитетом, и использовании средств из муниципального бюджета в этих населенных пунктах, передаёт moldpres.md.

– Я ценю и уважаю мнение каждого примара, но есть много случаев, когда жители пригородов даже не знают, как были использованы деньги из муниципального бюджета, или что будет сделано в их населенных пунктах в будущем, а также каков вклад муниципалитета, – уточнил Чебан.

В то же время градоначальник заявил, что опрос, который будет проведен среди жителей пригородов, направлен на определение наиболее необходимых проектов.

– Мы стремимся узнать мнение граждан относительно инвестиций, которые необходимы каждому населённому пункте. Проблемы самые разные: транспорт, подъездные пути, водоснабжение и канализация, восстановление учебных заведений и т.д., – подчеркнул Чебан.

На инфраструктурные проекты в пригородах примария Кишинёва второй год подряд выделяет около 100 миллионов леев. Муниципалитет включает 35 населенных пунктов.

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