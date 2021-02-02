Примария Кишинёва запустила Программу гражданского бюджета на 2021 год

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Она предусматривает инициирование гражданами проектов, представляющих общественный интерес и финансируемых через составление бюджета с участием населения.

Проект направлен на продвижение новаторских идей граждан с благотворным воздействием в среднесрочной и долгосрочной перспективах для жителей муниципия. Стоимость программы составляет три миллиона леев, деньги выделяются из городского бюджета, передаёт moldpres.md.

Представленные гражданами проекты будут разделены на две категории: крупные проекты на сумму от 100 до 300 тысяч леев и малые проекты на сумму от 50 до 100 тысяч леев. Впоследствии они должны быть утверждены муниципалитетом, после чего будут представлены для процесса голосования и реализации.

Принятые к финансированию инициативы касаются следующих областей: городская инфраструктура (обустройство, восстановление общественных пространств, таких как пешеходные зоны, площади, зеленые насаждения и т.д.); городская мобильность (доступность, безопасность дорожного движения и др.); культурная и социальная инфраструктура (повышение ценности архитектурного и культурного наследия, street-арт, проекты для бедных слоев населения, туризм и т.д.); умные города, устойчивые зеленые города, применение IT-технологий для улучшения услуг, предоставляемых примарией Кишинева, инновации и исследования, энергоэффективность, IT-приложения для возобновляемых источников энергии, внедрение интеллектуального управления энергопотреблением, адаптация к изменению климата; местная демократия (участие жителей муниципия в принятии решений на местном уровне); образование, молодежь и спорт (неформальное обучение, тренинги, ознакомительные поездки, поддержка исследований, искусство и культура); распространение, мониторинг деятельности органов местного публичного управления.

Если проектное предложение может быть сформулировано в нескольких областях, заявитель должен выбрать ту, которую он считает наиболее подходящей и актуальной. Для того, чтобы представить инициативу проекта, надо заполнить стандартную форму заявки, которая будет доступна на официальном сайте примарии вместе с другой информацией по этому поводу.

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