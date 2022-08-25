Примария Кишинёва закупит тягачи с полуприцепами для вывоза мусора

Примария Кишинёва закупит тягачи с полуприцепами для вывоза мусора

“Autosalubritate” заключило договор на закупку 8 тягачей с полуприцепами для вывоза мусора из столицы.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, по итогам открытого аукциона по закупке грузовых автомобилей для сбора и перевозки отходов LOT 3 победителем была признана компания GT Group (Грузия). Закупленные транспортные средства пополнят автопарк “Autosalubritate” и будут служить для перевозки ТБО, что до сих пор выполнялось подрядными компаниями.

Отметим, что международная закупка состоялась в рамках проекта “Твёрдые отходы Кишинёва”, финансируемого из муниципального бюджета, а также ЕБРР, ЕИБ и E5P, и проведённого в соответствии с процедурой закупки ЕБРР.

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