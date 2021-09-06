Примария Кишинёва закупит тесты на COVID-19 для учителей

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Примария Кишинёва начала сегодня процедуру закупки в срочном порядке партии тестов для выявления инфекции COVID-19, которые будут использоваться для тестирования невакцинированных учителей. Об этом сообщил замначальника Управления здравоохранения Борис Гылка на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

Механизм и способ тестирования учителей в настоящее время обсуждаются с Министерством образования, передаёт moldpres.md.

– Скорее всего, учителя будут проходить тестирование в медицинских учреждениях в том секторе, где находится учебное заведение, – уточнил Гылка.

Примар Кишинёва Ион Чебан также отметил, что бремя тестирования не может быть возложено на плечи работников образования, поскольку часть персонала, которого всё ещё недостаточно в столичных учреждениях, может вследствие этого уволиться. Он напомнил, что на сегодняшний день почти 80% учителей в Кишинёве иммунизированы, и в ближайшее время будут созданы мобильные бригады врачей, которые будут посещать учебные заведения, чтобы проинформировать их о преимуществах вакцинации и привить всех желающих.

Напомним, что Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью постановила, что с 1 сентября все работники образовательных учреждений страны будут обязаны сдавать тесты на коронавирус каждые две недели за свой счёт, если они не вакцинированы.

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