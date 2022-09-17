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Примария Кишинёва закупит для столицы партию из 16 автобусов с пробегом. Речь идет о двухзвенных автобусах длиной 18 метров. Автобусы оснащены низким полом и пандусом для колясок и системой кондиционирования воздуха.

Цена за единицу с доставкой составляет 41900 евро.

По данным примарии Кишинёва, эта партия двухзвенных автобусов необходима столице, так как она позволит разгрузить маршрут № 23, который пользуется большим спросом. Кроме того, автобусы будут распределены на маршруты № 46, № 47 и другие. Таким образом, будет решена проблема обеспечения общественным транспортом. Уставный капитал Городского автобусного парка будет увеличен на 14 млн. леев из финансовых источников, утверждённых в муниципальном бюджете на 2022 год.

В прошлом году примария Кишинёва закупила 158 единиц транспорта, в том числе 100 новых автобусов и 58 автобусов с пробегом. Городской автобусный парк управляет 24 городскими и пригородными маршрутами, в том числе пятью городскими маршрутами и 19 пригородными, сообщает ipn.md.

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