Примария Кишинёва заключила соглашение о сотрудничестве с примарией муниципия Петрошань

Примария Кишинёва заключила соглашение о сотрудничестве с примарией муниципия Петрошань

Столичная примария продолжает развивать партнёрские отношения с различными городами из других стран.

Так, генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вместе с претором и коллегами из претуры сектора Буюканы и представителями примарии муниципия Петрошань уезда Хунедоара подписал сегодня Соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление традиционных дружеских отношений и развитие двустороннего сотрудничества между органами местного публичного управления.

 Соглашение о сотрудничестве будет способствовать диверсификации социальных, экономических и культурных связей. Муниципалитет заинтересован в обмене опытом, накопленным за последние 2 года в различных сферах, – отметил градоначальник.

На протяжении 2021 года примария Кишинёва установила партнёрские отношения с рядом городов, муниципалитетов и столиц разных стран. Эти действия позволяют Кишинёву обменяться опытом и реализовать большое количество двусторонних проектов.

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