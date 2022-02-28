Примария Кишинёва выделит 5 млн леев для обеспечения центров размещения беженцев

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Из резервного фонда примарии Кишинёва будет выделено 5 миллионов леев на закупку товаров и услуг для обеспечения столичных центров временного размещения беженцев из Украины.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям Кишинёва. Он отметил, что самое большое давление в настоящее время оказывается на столицу – около 90%.

– Мы предоставляем всю необходимую поддержку, продукты питания, средства гигиены, одежду, медицинскую и психологическую помощь и транспорт до вокзала. Людей, у которых есть проблемы со здоровьем, госпитализируют в городские больницы, – сказал Чебан.

Пункт сбора на Moldexpo остаётся открытым, отсюда автомобили с продукцией отправляются по всей стране и на таможенные пункты.

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