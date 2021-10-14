Примария Кишинёва вручила подарки выдающимся деятелям культуры

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Выдающиеся деятели культуры, отметившие юбилей в период с мая по октябрь этого года, получили сегодня подарки от примарии Кишинёва по случаю Храма города. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что подобная акция уже была организована весной этого года.

Хочу поздравить вас с Храмовым праздником. Деятели культуры – наши богатство и ценность. Я хочу, чтобы Кишинёв стал культурной столицей, где на первом плане стоит человек. Я знаю, что это возможно: начиная от спортсменов, которые представляют нас за рубежом, до деятелей искусства, но, к сожалению, они не всегда получают должного внимания, – сказал Ион Чебан.

Именно поэтому, по словам генпримара, в следующем году муниципалитет увеличит бюджет Управления культуры в три раза.

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